الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة..

«المركزي» يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي اليوم الأحد، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة يوم الخميس الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٣، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

وقالت مصادر خاصة لـ" الدستور " إنه تقرر ايضا تعطيل العمل بالبورصة يوم الخميس المقبل 26 يناير بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة .

كانت أسهم و مؤشرات البورصة المصرية قد صعدت بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات الأسبوع – اليوم الأحد ، بدعم من عمليات شراء مؤسسية للمصريين و بعضا من الاجانب و العرب على اسمها منتقاه بالسوق .

مؤشر البورصة المصرية

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.67% ، ليصل إلى مستوى 16174 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بلغت 0.61% ، ليصل إلى مستوى 2848 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.77% ،ليصل إلى مستوى 19654 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.75% ،ليصل إلى مستوى 6670 نقطة

في سياق متصل ، قفز المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة و متوسطة القيمة " إي جي اكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة بلغت  0.73% ، ليصل إلى مستوى 3019 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى ارتفع بنسبة بلغت 0.85% ، ليصل إلى مستوى 4497 نقطة.

البنك المركزي المصري البورصة المصرية الخميس المقبل 26 يناير ذكرى 25 يناير عيد الشرطة تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر

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