الأحد 22 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تنتهي من اختيار لوجو «عام الشباب العربي 2023»

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

انتهت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من اختيار لوجو  "عام الشباب العربي ٢٠٢٣"، والذي أطلقه  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال لقائه بوزراء الشباب والرياضة العرب (على هامش اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) في دورته الـ٤٥، والذي استضافته جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة الشباب والرياضة).

 

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت مسابقة تصميم لوجو لعام الشباب العربي ٢٠٢٣، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال، والتي كانت موجهة  للمتخصصين، وكذلك للمتميزين والموهوبين فنيا في مجال الدعاية والتصميم.

وفاز بأفضل تصميم المشارك عبد الرحمن أسامة، والذي جاء تصميمه بنمط بصري مميز، معبرا عن الهوية العربية، ممزوجا بأشكال ديناميكية وحرة تعبر عن الشباب والحيوية والثقافة العربية.

 

تحت شعار "أنا متطوع".. الشباب والرياضة تنتهي من اختيار متطوعي معرض الكتاب بدورته الـ 54

انتهت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، من اختبارات المتقدمين للتطوع في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 ببرنامج "أنا متطوع"، الذي يقام تحت شعار «الثقافة وبناء الوعي» خلال الفترة من 25 يناير الحالي حتى ٦فبراير ٢٠٢٣م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتناولت لجنة اختيار المتطوعين خلال اختبارات الشباب والفتيات المتقدمين للاختبارات المقامة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم (مركز التعليم المدني سابقا) بالجزيرة، العديد من التساؤلات منها الأسباب التي دفعتهم للتطوع في تنظيم المعرض، والاطلاع على الخبرات التنظيمية التي يتمتعون بها، وقدرتهم في تسهيل جولة الزائرين للمعرض، وأيضا تناولت المقابلة الشخصية عدد من التساؤلات عن الثقافة العامة والأدبية والمعلومات العامة والأحداث الجارية، وكذلك المعرفة بالشخصيات العامة والرموز الوطنية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع مجلس وزراء الإدارة المركزية لتنمية الشباب التصميم الثقافة العرب

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