تأجيل طعن قاتل نيرة أشرف لـ9 فبراير

أجلت محكمة النقض، اليوم الأحد، نظر طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، إلى جلسة 9 فبراير المقبل.



وكان أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها - نيرة- عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بآلة حادة طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها.

كانت محكمة النقض حددت جلسة 26 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف، إلا أنه صدر قرار بالتأجيل لوجود عطلة رسمية.