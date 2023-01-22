تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت أسئلة من امتحانات الشهادة الإعدادية، الذي يؤديه الطلاب اليوم الأحد، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تداولت صورًا من امتحان العلوم لمحافظتي سوهاج وكفر الشيخ، واللغة الأجنبية الأولى لمحافظة القاهرة .

وتتبع غرف العمليات بالمديريات التعليمية مصدر الصور المتداوله، لمعاقبة المتسبب في تصويرها .

وانطلقت اختبارات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، يوم الخميس الماضي، والصفين الأول والثاني الثانوي العام، السبت الماضي، بينما انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظتي الجيزة والقليوبية، السبت، ويستمرون حتى نهاية الأسبوع.

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