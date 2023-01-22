الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقف حركة الملاحة في ثلاث موانئ كويتية بسبب الأحوال الجوية

موانىء
موانىء

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ثلاث موانئ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وذكرت الوكالة، أن الحركة توقفت الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة إثر تدني مستوى الرؤية الافقية، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية.

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الكويت: المنطقة العربية لن تنعم بالاستقرار والأمن إذا انتهكت إحدى دولها

واعلنت شركة نفط الكويت الخميس الماضي توقيع عقدا استشاريا مع شركة وورلي للاستشارات لإجراء دراسة جدوى حول استغلال الطاقة المتجددة في حقولها بمختلف مناطق العمليات وفقا لخريطة الطريق بشأن التحول في الطاقة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري لغاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

وبحسب الشركة سيتم استغلال الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة في تغذية حقول ومنشآت شركة نفط الكويت عن طريق ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، مؤكدة ان لديها خبرة سابقة من خلال مشروع سدرة 500 للطاقة المتجددة في حقل أم قدير بغرب الكويت.

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الكويت: ضبط 335 كيلو حشيش ومليون حبة كبتاجون عبر المنافذ الحدودية

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وائل لطفي

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