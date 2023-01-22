توقف حركة الملاحة في ثلاث موانئ كويتية بسبب الأحوال الجوية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ثلاث موانئ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وذكرت الوكالة، أن الحركة توقفت الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة إثر تدني مستوى الرؤية الافقية، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية.

واعلنت شركة نفط الكويت الخميس الماضي توقيع عقدا استشاريا مع شركة وورلي للاستشارات لإجراء دراسة جدوى حول استغلال الطاقة المتجددة في حقولها بمختلف مناطق العمليات وفقا لخريطة الطريق بشأن التحول في الطاقة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري لغاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

وبحسب الشركة سيتم استغلال الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة في تغذية حقول ومنشآت شركة نفط الكويت عن طريق ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، مؤكدة ان لديها خبرة سابقة من خلال مشروع سدرة 500 للطاقة المتجددة في حقل أم قدير بغرب الكويت.