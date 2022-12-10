السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت: ضبط 335 كيلو حشيش ومليون حبة كبتاجون عبر المنافذ الحدودية

حشيش
حشيش

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط ما يقارب 335 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة ومليون حبة كبتاجون تقدر قيمتها بأكثر من مليوني دينار كويتي.

 

وقالت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان لها- إنه بالتعاون بين الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية تم ضبط مليون حبة كبتاجون وإحباط تهريب نحو 80 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة عن طريق البحر، وإحباط محاولة إدخال 20 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة عبر أحد المنافذ الحدودية، وضبط 235 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدرة، في محاولة تهريبها عن طريق البحر في قضيتين مختلفتين وتقدر قيمة كل المضبوطات بأكثر من مليوني دينار كويتي وتمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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الكويت: ضبط 335 كيلو حشيش ومليون حبة كبتاجون عبر المنافذ الحدودية

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