الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «دفاع الشيوخ» تناقش دراسة حول ترسيخ قيم الشخصية المصرية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة دراسة حول ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لتحديد موعد بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبين، حول خطة وزارة السياحة والآثار لرفع الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح الزائرين لمصر.

وطالبت  النائبة، باستيضاح سياسة الحكومة في المرحلة المقبلة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار ومعرفة الى مدى يمكن تحقيق طفرة فى عوائد السياحة باعتباره قطاعا اقتصاديا رائدا، لافتة إلى أن سياسة الحكومة ترمى إلى زيادة الإيرادات السياحية إلى ما يقرب من 30 مليار دولار بحلول عام 2030 وزيادة عدد السياح الزائرين إلى  30 مليون سائح سنويا.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة يواجه عددا من التحديات  التي تعيق تحقيق الأهداف المذكورة، لافتة إلى أنه يواجه مشكلة تصدير الصورة السلبية لمصر لمصر بسبب ما يحدثه البعض من مضايقات  واستغلال سيئ للسائحين، وكذلك غياب الوعي السياحي لدى أغلب الشارع المصري.

الإيرادات السياحية الأمن القومي المصري الشخصية المصرية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق دعم قطاع السياحة والآثار رحلة العائلة المقدسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين فى «الرشوة»

اليوم.. محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب السلام»

انخفاض الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجارى

تحرير 19 محضرا لمزارعين امتنعوا عن توريد حصة الأرز الشعير في بسيون

تباين أسعار العملات الرقمية.. و«البتكوين» تتخطى 22 ألف دولار

سعر الدولار اليوم الأحد 22 - 1- 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم