اليوم.. «دفاع الشيوخ» تناقش دراسة حول ترسيخ قيم الشخصية المصرية

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة دراسة حول ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لتحديد موعد بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبين، حول خطة وزارة السياحة والآثار لرفع الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح الزائرين لمصر.

وطالبت النائبة، باستيضاح سياسة الحكومة في المرحلة المقبلة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار ومعرفة الى مدى يمكن تحقيق طفرة فى عوائد السياحة باعتباره قطاعا اقتصاديا رائدا، لافتة إلى أن سياسة الحكومة ترمى إلى زيادة الإيرادات السياحية إلى ما يقرب من 30 مليار دولار بحلول عام 2030 وزيادة عدد السياح الزائرين إلى 30 مليون سائح سنويا.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة يواجه عددا من التحديات التي تعيق تحقيق الأهداف المذكورة، لافتة إلى أنه يواجه مشكلة تصدير الصورة السلبية لمصر لمصر بسبب ما يحدثه البعض من مضايقات واستغلال سيئ للسائحين، وكذلك غياب الوعي السياحي لدى أغلب الشارع المصري.