التموين تشن حملة مكبرة على قرى كفر سعد ودمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار حيث قامت مديرية التموين بعدة حملات بنطاق كلا من: مدينة دمياط الجديدة وقرى كلا من مركزي كفر سعد ودمياط أسفرت عن ضبط 3 براميل في 300 كيلو جرام إجمالي 900 كيلو جرام مشروب جلوكوز مجهول المصدر بدون بيانات إنتاج أو الصلاحية وضبط 16 طبق هامبورجر زنة 500جرام إجمالي 8 كيلو جرام مجهول المصدر دون بيانات الصلاحية بالمخالفة للقرار الوزاري ١١٤ لسنة ٩٤.

تم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة، فضلا عن ضبط 5 محاضر لإرتكاب مخالفة البيع بأزيد عن السعر الرسمي لسلعة الأرز والسكر والمغالاة في الأسعار.

فضلا على تحرير محضرين لـ2 مخبز بسبب انتاج خبز ناقص الوزن و5 محاضر عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول و2 مناديب توزيع غاز دون تصريح و54 محضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة و 24 محضر عدم حمل شهادة صحية ومخالفة الاشتراطات الصحية و6 محاضر تعبئة مواد غذائية في ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها و2عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء و4 محاضر لمحلات جزارة لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية والذبح خارج المجزر.