محافظ أسيوط يفتتح معرض «حزب مستقبل وطن» لبيع السلع والمواد الغذائية المخفضة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، يرافقه النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، معرض بيع المواد والسلع الغذائية المخفضة والذي تنظمه أمانة المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" بحى شرق.



يأتي ذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30% وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها بالأسواق ومحاربة احتكار المواد الغذائية من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، والذي يقام تحت رعاية المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظ الإقليم والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم المواد الغذائية المتنوعة مثل "اللحوم والخضروات والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والشاى بأنواعه وكافة اأنواع المواد الغذائية" والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة من 20 إلى 30%.



كما التقى المحافظ ببعض الأهالي واطمئن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، تسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، كما تفقد المحافظ ومرافقوه قسم اللحوم والمجمدات والذى يشمل عرضا لأنواع اللحوم والمجمدات من الدواجن بأنواعها والتى تباع بأسعار تناسب المواطنين وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الخارج.



وأشاد محافظ أسيوط، بجهود حزب مستقبل وطن فى فتح معارض ومنافذ المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المحافظة ودعم الأسر الاكثر احتياجاً من خلال المبادرات الخيرية والتنموية التى ينظمها الحزب وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم جهود الدولة فى محاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، معلناً عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف أنه أصدر توجيهاته بالتوسع فى فتح المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال الشهر الكريم مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامناً مع قرب شهر رمضان المعظم.



وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بكافة الأجهزة التنفيذية للبدء فى إقامة معارض "أهلاً رمضان" بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.



وأشار إلى أن المعارض التى ينظمها الحزب بمراكز وأحياء المحافظة تأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، لافتاً إلى استمرار جهود حزب مستقبل وطن بالمحافظة فى التوسع فى إقامة معارض بيع السلع الغذائية المخفضة والتى تهدف إلى توفير المواد الغذائية والسلع والخضراوات واللحوم المخفضة للمواطنين بأسعار تنافسية بالإضافة إلى الاستمرار فى فتح معارض ومنافذ أخرى بمختلف المراكز والقرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن منافذ أصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم حيث يشمل العديد من المنتجات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن أهالينا في أسيوط.