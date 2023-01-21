السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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زيادة حجم السياحة.. مكاسب مصر من اعتماد الجنيه بالبنك المركزي الروسي

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أبرز مكاسب مصر من اعتماد الجنيه المصري بالبنك المركزي الروسي.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن البنك المركزي الروسي، أدخل 9 عملات للتعامل بالروبل الروسي، وكان من ضمنها الجنيه المصري، موضحًا  أن هذا القرار سيسمح بالتعامل بين البلدين بعيدًا عن عملة الدولار.

وأشار إلى أن هذا القرار يساعد على زيادة حجم السياحة الروسية لمصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بمختلف المجالات، ومصر من أكبر الدول المستوردة للحبوب من روسيا خاصة القمح، وهو ما يساعد في تقليل الضغط من ناحية العملة الدولارية والاعتماد على الروبل الروسي.

وأوضح أن مصر تقوم بتصدير الفواكه والخضروات لروسيا بالإضافة إلى النباتات الصناعية، كما أن مصر تستورد الحبوب والقمح والأخشاب من روسيا وقاطرات السكة الحديد.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في عام 2022 تجاوز 2 مليار دولار، بزيادة 2.5% عن العام السابق له.

الروبل الروسي الجنيه المصري السياحة السياحة الروسية الميزان التجارى

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