مونديال اليد.. صربيا تفوز على الأرجنتين والمغرب تهزم الجزائر في كأس الرئيس

حقق منتخب صربيا فوزا مريحا على حساب الأرجنتين بنتيجة 28/22 ضمن مواجهات المجموعة الثالثة من منافسات دور المجموعات الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 12/10 لصالح صربيا التي وسعت الفارق خلال الشوط الثاني.

رفعت صربيا رصيدها ل4 نقاط واستمرت في المركز الرابع, فيم قبعت الأرجنتين كما هي بالمركز الأخير دون تحقيق أي نقطة وغادرت البطولة رسميا من المباراة الأولى بالدور الرئيسي.

ويظل موقف الصرب صعبا للغاية في بلوغ ربع النهائي حتى بعد تحقيق الفوز حيث تحتاج للفوز في الجولة الأخيرة على هولندا مع خسارة كل من النرويج وألمانيا بفارق كبير من الأهداف وهو ما يبدو مستحيلا تقريبا.

وعلى جانب آخر في منافسات بطولة كأس الرئيس الترتيبية حقق المغرب فوزا مثيرا على حساب الجزائر بنتيجة 28/27 ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وجاء ديربي شمال إفريقيا ساخنا ومثيراً للغاية حيث انتهى شوطه الأول بتقدم محاربو الصحراء بنتيجة 15/13.

ونجح أسود الأطلسي في العودة خلال الشوط الثاني ليحسموا المباراة في لحظاتها الأخيرة بفارق هدف واحد 28/27.

وحصل المغرب على أول نقطتين في المجموعة ولكنه بقي في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف تونس.

أما الجزائر فلم يتغير موقفها كثيرا وبقيت كما هي بدون نقاط في المركز الأخير.