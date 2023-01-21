إحالة المتهمين بالاتجار في الهيروين بجوار مستشفى حلوان العام للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، إحالة المتهمين بالاتجار في الهيروين على المتعاطين بجوار مستشفى حلوان العام، إلى محكمة الجنايات.

البداية، أثناء مرور النقيب مصطفي شعبان رئيس دورية قسم شرطة حلوان، ورد إليه اتصال هاتفى من أحد مصادره السرية، بتواجد شخصين بمحيط مستشفى حلوان العام، يتاجران في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين، وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى للإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين، وأن المبلغ المالى من متحصلات الاتجار السابقة والهواتف المحمولة لتسهيل عملية الاتصال بعملائهم من متعاطى المواد المخدرة، والميزان لاستخدامه في عملية البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها سالف الذكر.