النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بسحل طالبا في المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، بضبط وإحضار مسجل خطر تعدى على طالب بطريقة بشعة وسحله في الشارع، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ لتتبع المتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت منطقة الدواجن بالمعصرة، شهدت واقعة مأساوية، بعدما أقدم بطلجي على التربص بطالب والاعتداء عليه بوحشية وسحله في الشارع، ولاذ بالفرار.

ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من ربة منزل، مفاده قيام بلطجي بالاعتداء علي نجلها بوحشية في الشارع أثناء ذهابه لأداء الامتحان.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين إصابة طالب يدعي عمر محمد، 16 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، على يد شخص مجهول ولاذ بالفرار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.