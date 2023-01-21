السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكتب خانة

«حادث 4 فبراير».. جديد خالد قنديل بمعرض الكتاب

خالد قنديل
خالد قنديل

أصدر خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، كتابه الأخير والذي يحمل اسمه “حادث 4 فبراير.. قراءة جديدة للتاريخ”، ومن المقرر أن يشارك فيه بمعرض الكتاب الذي ينطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 يناير، وتصدى الكاتب فيه للرد على الاتهامات التاريخية التي طاردت حزب الوفد بالخضوع لرغبة الإنجليز في 4 فبراير ١٩٤٢وخيانة الإرادة الوطنية.

في كتابه يقدم خالد قنديل تمهيدا تاريخيا للظروف المحيطة بحادث 4 فبراير ووقائع الحرب العالمية الثانية وانعكاسها على الأحوال في مصر، ولماذا لجأ الإنجليز إلى إجبار الملك فاروق على تكليف النحاس باشا برئاسة الحكومة.

ويضمن المؤلف كتابه بشهادة النحاس باشا عما حدث بينه وبين السفير البريطاني لورد كليرن، كذلك شهادة فؤاد باشا سراج الدين سكرتير عام الوفد الذي عاصر الحادث وتبعاته.

وتطرق الكاتب في الكتاب لافتراض رفض النحاس باشا لتشكيل الحكومة عكس رغبة الإنجليز وتبعات ذلك على الوضع الداخلي والاستقلال الوطني.

 

كما تطرق الكاتب في الفصول الأخيرة من الكتاب، إلى مناقشة تاريخ الحياة الحزبية ثم انتقل لمناقشة حالة حزب الوفد الجديد وكيفية النهوض به.

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