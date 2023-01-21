السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أمشي بعقارب الساعة».. ديوان جديد لحنين طارق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار هن للنشر والتوزيع، ديوان "أمشي بعقارب الساعة" للشاعرة والباحثة حنين طارق، ولوحة الغلاف وتصميمه للفنان "محمد المزروعي"، وتنفيذ الفنان "محمد سالم"، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 والتي تنطلق خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وعن الديوان قالت حنين طارق: "أمشي بعقارب الساعة" ليس مجرد قصائد مجمعة، بل هو "نص شعري" حيث ينقسم لجزئين الجزء الأول تظهر فيه الذات الفردية التي يتجلى في حكيها مشاكلها وتصورتها تجاه الوجود والزمن، على لسان راوي واحد، بالتالي تزيد الصور الشعرية وتكون اللغة البلاغية طاغية أكثر في هذا الجزء.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور":"بينما الجزء تكون اللغة الحوارية هي صاحبة المساحة الأكبر، فالقصائد في الجزء الثاني هي حوارات بين الذات الفردية المتمثلة في الراوي من الجزء الأول وبين مجموعة من الشخصيات على رأسهم شخصية "جاب الله"..

وتواصل: "لهذا يمكننا القول إنه تتجلى في الكتاب فكرة "مسرحة الشعر" .

 

أما عن حنين طارق فهي شاعرة وباحثة حصلت على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة عن كتاب "الموال الشعبي..تنويعات أدائية"، لعام 2022.

صدر حديثا دار هن للنشر والتوزيع محمد المزروعي الفنان محمد سالم حنين طارق

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