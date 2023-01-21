حملة لرفع كفاءة الإضاءة العامة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدًا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

وفي هذا الصدد، شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة وإنارة الكشافات والأعمدة بشوارع إبن بقاء، خلف مسجد شاهين بالورديان، الشبكشي وكذا تركيب كشافات بشارع المكس وشارع الخديوي فضلا عن صيانة الأعمدة ببشاير الخير 2 غيط العنب وتغيير الكشافات بشارع المكس من امام المطافي حتى السلاملك وأمام مدرسة الصنايع.

وواصل حي المنتزة ثان تحت إشراف هدى أبو كليلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت إنارة 18 عامودًا بكشافات ليد، و3 كشاف صوديوم وصيانة 20 كشاف صوديوم أذرع، و12 كشاف ليد أذرع، وصيانة 2 بورن إضاءة، بالإضافة إلى إنارة الكشافات والأعمدة وإصلاح الابران وانقطاعات الشبكات الهوائية و الكابلات الأرضية بشوارع محور فندق الشيراتون ،جمال عبد الناصر بالمندرة والعصافرة بحري، منطقة التقسيم الجديد بأبي قير، مساكن الإسكان الصناعي طوسون، مقابر المعمورة، الأمناء.

وشهد حي وسط تحت إشراف عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي حيث تم إصلاح عطل بلوحة التوزيع مفتاح الهواء السائل 2، وكذا إنارة الكشافات أعلى كوبرى محرم بك، والعمل على مفتاح محور المحمودية، فضلًا عن إزالة خطر بالكابلات وإصلاح عطل بلوحة التوزيع، كما تم إنارة الكشافات اتجاه الرصافة، بالإضافة إلى عزل وتأمين عامود بشارع جرين أمام مدرسة العباسية، فضلا عن تركيب عدد 3 أبواب بلاستيك، تركيب 4 كشافات ليد بشوارع فؤاد، محسن، وايضا تركيب و60 متر ترمو بلاستيك وعزل الكابلات.

وكثف حي الجمرك تحت إشراف اللواء وليد البيلي، أعمال رفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع الألباني، النصر حيث تم تركيب 24 كشاف وتوصيل البرشمانات للكشافات وكذا رفع كفاءة الأعمدة الفايبر بطريق الكورنيش بدءً من رأس التين حتى نقطة الأنفوشى.