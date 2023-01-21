السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لرفع كفاءة الإضاءة العامة بأحياء الإسكندرية

تأمين أعمدة الإنارة
تأمين أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الإضاءة العامة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدًا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد في وقتها.

IMG-20230121-WA0022

وفي هذا الصدد، شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت صيانة وإنارة الكشافات والأعمدة بشوارع إبن بقاء، خلف مسجد شاهين بالورديان، الشبكشي وكذا تركيب كشافات بشارع المكس وشارع الخديوي فضلا عن صيانة الأعمدة ببشاير الخير 2 غيط العنب وتغيير الكشافات بشارع المكس من امام المطافي حتى السلاملك وأمام مدرسة الصنايع.

IMG-20230121-WA0021

وواصل حي المنتزة ثان تحت إشراف هدى أبو كليلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي شملت إنارة  18 عامودًا بكشافات ليد، و3 كشاف صوديوم وصيانة 20 كشاف صوديوم أذرع، و12 كشاف ليد أذرع، وصيانة 2 بورن إضاءة، بالإضافة إلى إنارة الكشافات والأعمدة وإصلاح الابران وانقطاعات الشبكات الهوائية و الكابلات الأرضية بشوارع محور فندق الشيراتون ،جمال عبد الناصر بالمندرة والعصافرة بحري، منطقة التقسيم الجديد بأبي قير، مساكن الإسكان الصناعي طوسون، مقابر المعمورة، الأمناء.

IMG-20230121-WA0018

وشهد حي وسط تحت إشراف عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي حيث تم إصلاح عطل بلوحة التوزيع مفتاح الهواء السائل 2، وكذا إنارة الكشافات أعلى كوبرى محرم بك، والعمل على مفتاح محور المحمودية، فضلًا عن إزالة خطر بالكابلات وإصلاح عطل بلوحة التوزيع، كما تم إنارة الكشافات اتجاه الرصافة، بالإضافة إلى عزل وتأمين عامود بشارع جرين أمام مدرسة العباسية، فضلا عن تركيب عدد 3 أبواب بلاستيك، تركيب 4 كشافات ليد بشوارع فؤاد، محسن، وايضا تركيب و60 متر ترمو بلاستيك وعزل الكابلات.

IMG-20230121-WA0023

وكثف حي الجمرك تحت إشراف اللواء وليد البيلي، أعمال رفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع الألباني، النصر حيث تم تركيب 24 كشاف وتوصيل البرشمانات للكشافات وكذا رفع كفاءة الأعمدة الفايبر بطريق الكورنيش بدءً من رأس التين حتى نقطة الأنفوشى.

الإسكندرية رفع كفاءة الإضاءة العامة صيانة الاعمدة الاحلال والتجديد أحياء الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

إغلاق جزئي للطريق الدائرى الأوسطى لمدة شهر

بعد يومين.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2023 للعاملين بالحكومة

خالد الدستاوي يتفقد مراكز التحكم في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

كيف تؤثر زيارة الرئيس السيسى للهند على «تطوير العلاقات وتأثيرها على الشرق الأوسط»؟

بعد إنقاذها أسرة من الغرق.. فتاة الشرقية: «عملت كده لوجه الله» (فيديو)

حملة لرفع كفاءة الإضاءة العامة بأحياء الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا