السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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رياضة

جيرارد يُشيد بقدرات كلوب.. ويكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا

ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد

أكد ستيفن جيرارد، المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا، أنه كان يتمنى الاستمرار في الدوري الإنجليزي، كما أشاد بقدرات الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول.

وكان ستيفن جيرارد قد تمت إقالته من منصبه كمدير فني لأستون فيلا، في أكتوبر 2022؛ بسبب سوء النتائج، وتحديدًا بعد الهزيمة أمام فولهام، ليتم تعيين الإسباني أوناي إيمري، مدربًا للفريق خلفًا منه.

 

جيرارد: كنت أتمنى الاستمرار مدربًا في الدوري الإنجليزي

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات جيرارد مع قناة "BT Sport"، قائلًا: "كنت أتمنى الاستمرار في تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي".

وتابع: "ولكن يوجد الآن طلب كبير على المدربين؛ بسبب أداء الفِرق وتألقها وقدرتها على تحقيق الانتصارات بشكل أكبر من الأول".

وأوضح: "كونك مدربًا فهذا يعني أنك ستحصل على القليل من النوم، وتشعر وكأنك تلعب بنفسك في أرض الملعب من شدة التوتر".

وواصل: "أنا أستمتع بكوني حول عائلتي والتواجد هنا خالٍ من التوتر في الوقت الحالي".

كما أشاد بالألماني يورجن كلوب، قائلًا: "إنه شخصية أسطورية في ليفربول ومن الصعب تكراره، ويُجيد التعامل مع الضغط".

واختتم جيرارد تصريحاته، قائلًا: "أرى أن منافسات الدوري الإنجليزي قد تغيّر في العقد الماضي، وهذا أمر جيد للغاية".

وكان ستيفن جيرارد قد خاض 40 مباراة مع أستون فيلا، نجح في قيادتهم نحو الفوز في 13 مباراة، و8 تعادلات، بينما تلقى 19 هزيمة.

مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق ليفربول نظيره تشيلسي على ملعب "أنفيلد" حاليًا، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وانطلقت مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقبل صافرة النهاية، يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، متفوقًا على تشيلسي صاحب المركز العاشر بفارق الأهداف فقط.

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