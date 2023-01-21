السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة محليات مصغرة للارتقاء بمستوى الخدمات فى المنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، قرارًا رقم (94) لسنة 2023 بتكليف السيد حسن عبدالعال، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وتكليف اللواء وحيد مأمون الحضري، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

كما تضمن القرار تكليف صفوت معوض بحيري للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز السادات، وتكليف الاستاذ مجدي رياض عبد الغفار للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن حركة التنقلات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية فضلًا عن الارتقاء بمنظومة العمل داخل الجهاز الإداري.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة والتركيز على ما يهم المواطن والتوسع في إقامة منافذ وشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذا التعامل الفوري مع مشكلات المواطنين والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام.

وأصدر محافظ المنوفية القرار بتعيين "عبدالعال" لشبين الكوم و"الحضري" لبركة السبع و"رياض" لسرس الليان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وعقب صدور قرار وزير التنمية المحلية بشأن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بما يحقق رضا المواطنين.

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