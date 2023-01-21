التشكيل.. «مرموش» على دكة بدلاء فولفسبورج فى مواجهة فرايبورج

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفولفسبورج، عن تشكيل فريقه الذي سيلتقى ضيفه فرايبورج، في الرابعة والنصف من عصر اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "فولكسفاجن أرينا"، في إطار الجولة السادسة عشرة لمسابقة دوري الدرجة الأولى الألماني "بوندسليجا".

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش، على مقاعد بدلاء فريقه فولسفبورج في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل فولفسبورج، على النحو التالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: سيباستيان بورنوا، ميكي فان دي فين، باولو أوتافيو، ريدل باكو.

خط الوسط: ماكسيميليان أرنولد، يانيك جيرهارت، جاكوب كامينسكي، فيليكس نميشا، باتريس ويمر.

خط الهجوم: جوناس ويند.

وكان مرموش، قد شارك مع فولفسبورج، في 15 مباراة خلال الموسم الحالي لـ «بوندسليجا»، سجل خلالها هدفين.

ويستأنف الدوري الألماني، نشاطه من جديد، بعد فترة توقف طويلة بسبب نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويحتل فولفسبورج، المركز السابع في جدول الدوري الألماني، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فرايبورج، وصافة الترتيب، برصيد 30 نقطة.

وكان فولفسبورج، قد تغلب على مضيفه هوفنهايم، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة، بينما اكتسح فرايبورج، ضيفه يونيون برلين، بأربعة أهداف مقابل هدف.