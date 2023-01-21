«االدستور» تحقق فى اتهام الشروق بتشويه كتاب لتوفيق الحكيم: «باطل»

نشر الفنان التشكيلي مصطفى رحمة عدة صفحات من كتاب توفيق الحكيم "تحت شمس الفكر"، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد "رحمة"، أن دار الشروق تجاوزت في حق المفكر الكبير بأن حذفت بعض الفقرات، خاصة وأن الشروق هي صاحبة حقوق نشر كتب توفيق الحكيم.

وذكر أنه اشترى الكتاب من الشروق، وبفحصه الكتاب تبين له عدم وجود المبحث الذي اشترى الكتاب من أجله، وذكر العديد من الاتهامات للدار بتشويه كتاب الحكيم، وأبرز عددًا من الفقرات وبتصفح الكتاب تبين أن كل هذه الفقرات بما كتبه الفنان التشكيلي متواجدة بنفس الصيغ في كتاب الشروق، مما ينفي عن الدار تهمة التضليل وحذف الفقرات والتشويه، وهو ما تؤكده الصور المرفقة مع الموضوع والتي تبين صفحات من الكتاب بنفس النص الذي ساقه الفنان مصطفى رحمة.

أما عن اتهامات رحمة، فقال فيها مضمنًا فهرس طبعة "الشروق" من كتاب "تحت شمس الفكر"، لتوفيق الحكيم: "جريمة ترتكبها دور نشر.. إما تنقذوا تُراثنا من كُتب وروايات مثقفينا وكتّابنا الكبار أو تتركوها نهبًا لدور النشر تفعل بها ما تشاء، فقد فعلت دار نشر كبيرة ما يحلو لها بالمطبوعات".

وتابع: "أقتنيت أمس الأول كتاب الأديب والمفكر توفيق الحكيم، ولأنه طرح ما يعتقده عن التراث الحضاري لمصر (تحت شمس الفكر) أحد أهم كتب الحكيم من فرعهم بسيتي ستارز، قلبت في الكتاب حتى أعثر على النص الذي كان سببًا لاقتنائي الكتاب فلم أجده!".

واستطرد "رحمة": فبكل صلف تلاعبت الدار بالكتاب بأن أزالت كل ما قال به الرجل عن حضارة مصر القديمة، قياسًا على حضارات بائدة، بأن حول كتاب (تحت شمس الفكر) إلى كتاب إسلامي تقليدي يقدم السيرة النبوية بعدد من الصفحات بالمقدمة التي كانت مخصصة لسيرة المصريين القدماء.

وقامت "الدستور" بالتحقيق في الأمر، وبالبحث عن طبعات كتاب "تحت شمس الفكر" للمفكر توفيق الحكيم، وجدنا أن أول طبعة صدرت له كانت في العام 1938 عن "مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر"، بينما صدرت الطبعة الثانية منه في العام 1941 عن مطبعة التوكل، وصدرت الطبعة الثالثة في العام 1945 عن مطبعة سعد مصر، والطبعة الرابعة عن المطبعة النموذجية عام 1954، والناشر لهذه الطبعة الرابعة هي مكتبة الآداب.

«الدستور» حققت في الاتهام

في الطبعات الأربع السابقة من كتاب "تحت شمس الفكر"، لتوفيق الحكيم، طبعات كاملة لنص الحكيم الأصلي. وبالتدقيق في الطبعة الرابعة، وتحت مبحث "في الدين"، والذي يتناول فيه الحكيم الفنون والآداب والعمارة المصرية، وكيف أنها صورة للمنطق، والذي تجلى في أروع صوره من خلال الأهرامات، يقول "الحكيم": "المنطق الذي شيد الأهرام لهو صورة محكمة للمنطق الذي شيد الكون".

ويمضي "الحكيم" مؤكدًا: "جملة القول عندي أن أسلوب الله في صنع الكون هو وحده منبع الفن، هو وحده مصدر ذلك الإدراك الإنساني للجمال".

المباحث التي أتهمت «الشروق» بحذفها

وقد اتهم "رحمة" الشروق بأنها حذفت هذه الفقرات من المبحث المعنون بـ "في الدين" يقول "الحكيم": قد يكون للدين دخل في تأخر النحت والتصوير عند العرب، غير أني أعتقد في براءة الدين، فإنّ العرب كانوا دائمًا ضد الدين، كلما وقف الدين ضد رغبات طبائعهم، لقد حرّم الدين الشراب فأحلوا هم الشراب في قصور الخلفاء، وما وُصفتْ الخمر ولا مجالس الخمر في أدب أمة بأحسن مما وُصفتْ في الأدب العربي، وهو الأمر الذي وجدت «الدستور» أنه غير حقيقي حيث أن العبارات موجودة بنفس التطابق في النسخة الصادرة عن الدار.

ويواصل "الحكيم": وليس هذا عند العرب، فهم لا يرون إلاّ الجزء المُـنفصل وهم يتمتعون بكل جزء على انفراد ولا حاجة لهم بالبناء الكامل المُـتسق فى الأدب، لأنهم لا يحتاجون إلاّ للذة الجزء واللحظة.

قليل من الكتب العربية فى الأدب يقوم على موضوع واحد مُـتصل، إنما أكثر الكتب كشاكيل فى شتى الموضوعات، تأخذ من كل شيء بطرف سريع: من حكمة وأخلاق ودين ولهو وشعر ونثر ومأكل ومشرب وفوائد طبية ولذة جسدية. وحتى إذْ يُترجمون عن غيرهم يُسقطون كل أدب قائم على البناء، فلم ينقلوا ملحمة واحدة ولا تراجيديا واحدة ولا قصة واحدة.

ويكمل: "العقلية العربية لا تشعر بالوحدة الفنية في العمل الفني الكبير، لأنها تتعجّل اللذة. لهذا كله قصر العرب وظيفة الفن على الترف الدنيوي وإشباع لذات الحس، حتى الحكمة وشعراء الحكمة كانوا يؤدون عين الوظيفة: إشباع لذة المنطق، والمنطق جمال دنيوي".