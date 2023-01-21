السجن عاما لموظف بجامعة القاهرة لقيادة سيارة تحت تأثير المخدر بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي، رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف بجامعة القاهرة بالحبس مع الشغل سنة واحدة، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدر، وألزمته بالمصاريف الجنائية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد والمستشار عبد السلام عبد الغفور عبد السلام والمستشار أحمد رفاعي شرف الدين.

ترجع أحداث القضية رقم 9066 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط مباحث إدارة مرور الإسكندرية تفيد بضبط المتهم أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المخدر بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث وحدة مرور الإسكندرية، عن أنه أثناء قيام إدارة مباحث المرور بحملة مرورية، استوقفت السيارة قيادة المتهم "م.م.ال" معاون خدمة بإحدى كليات جامعة القاهرة، وحال مناقشته اشتبه في كونه واقعًا تحت تأثير المخدر، فتم عرضه على إجراء التحليل بالكاشف الاستدلالي، والذي جاءت نتيجته إيجابية تعاطي المتهم جوهرا مخدرا "الحشيش" وبمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة.

وثبت من تقرير مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي إيجابية تعاطي المتهم جوهر الحشيش المخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيا وغرامة مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات.

ترجع أحداث القضية رقم 8921 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث المرور، بقيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة بالطريق العام.

كشفت تحريات ضباط مباحث مرور الإسكندرية، عن أنه أثناء القيام بمزاولة مهام أحد الأكمنة المرورية بدائرة قسم محرم بك، طلبت رخص القيادة والمركبة من المتهم " إ.خ.ب" سائق، وتبين أثناء ذلك أنه تلعثم بكلام غير مفهوم، طلب منه إجراء تحليل المخدرات، وثبت من تقرير فحص العينات بأن المتهم متعاطي لمادة الحشيش والمدرج بالجدول، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.