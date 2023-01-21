نقابة المحامين تعلن انتهاء أزمة «محامى مطروح» بالتصالح مع موظفى المحكمة

أعلن محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن أن جهود الوساطة التي قادها النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، أثمرت بتحقيق التصالح بين محامي مطروح وموظفي المحكمة، بما يمثل انتهاء للأزمة الحالية.

وقال عبدالوهاب في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «النقيب العام سوف يعلن بنفسه انتهاء الأزمة فور إنهاء التوكيلات الخاصة بالتصالح».

وأضاف: «في جلسة الاستئناف المقررة غدًا سوف نقدم مستندات التصالح، كما ستتم المرافعة، لأنه لا يهمنا التصالح بقدر أهمية الحفاظ على حقوق محامي مطروح وإثبات براءتهم».

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن كل مؤسسات الدولة عملت على إنهاء الأزمة وقامت بدورها كما يجب، وتكللت مجهودات النقيب العام اليوم باتمام التصالح.

وقال المستشار جابر خليل، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله رب العالمين، تم التصالح بين السادة محامي مطروح وموظفي المحكمة بتدخل مشكور من المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الإسكندرية ووفد من نقابة محامين الإسكندرية ومطروح، وتم إنهاء المشكلة وتوثيق محاضر صلح بين الطرفين، ونحن نثمن هذا التصالح لتوطيد روابط المحبة بين جناحي العدالة، وسيظل القضاة والمحامون إخوة».



وأصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا باللجنة المشكلة للدفاع عن محامي مطروح، بناءً على التفويض الصادر من الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

ووفق بيان للنقابة، تتشكل لجنة للدفاع عن محامي مطروح في جلسة الجنح المستأنفة والمحدد لها غدًا الأحد.



1. مجدى سخي وكيل النقابة العامة

2. نبيل عبدالسلام عضو المجلس

3. محمد كركاب عضو المجلس

4. فاطمة الزهراء عضو المجلس

5. حسن أمين نقيب جنوب القاهرة

6. مجدى حافظ نقيب القليوبية

7. محمد خليل نقيب طنطا

8. عادل العبد نقيب مرسى مطروح

9. أحمد جمعة المحامى بالنقض

10. ماهر نعيم المحامى بالنقض

كما ضم مجلس نقابة مطروح، ولكل من يرغب من الزملاء في الانضمام إليهم، برئاسة عبدالحليم علام، النقيب العام.

وانعقد أمس الاجتماع المشترك بين مجلس نقابة المحامين العامة، والسادة نقباء النقابات الفرعية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والمحدد لها جلسة 22 يناير 2023.