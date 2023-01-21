تقديم الرعاية الصحية لـ1470 شخصًا ضمن قافلة جامعة طنطا ببسيون

انطلقت اليوم السبت، قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية جناج مركز بسيون بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان.

والقافلة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وقعت القافلة الكشف الطبي على عدد 1470 حالة من خلال 15 عيادة، حيث تم فحص 114 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و134 في عيادة طب الأطفال، و167 بجراحة العظام، و111 بعيادة الأمراض الجلدية، و124 بأمراض الباطنة، و151 بعيادة جراحة المسالك البولية، و131 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة.

و48 بعيادة الجراحة العامة، و74 بعيادة الأمراض الصدرية ، و51 بالنفسية والعصبية، 198 بعيادة طب وجراحة العيون، 50 بعيادة القلب والأوعية الدموية، 20 بعيادة تنظيم الأسرة- النساء، 45 حالة تحاليل، 52 بعيادة الأسنان، كما تم تحويل 89 حالة بواقع 6 جراحة المخ والأعصاب، 2 أطفال، 13 عظام، 2 جلدية، 2 باطنة، 6 المسالك البولية، 14 أنف وأذن وحنجرة ، 4 جراحات عامة، 6 صدر، 4 نفسية وعصبية، 6 قلب وأوعية دموية، و24 طب وجراحة عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ70 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

قافلة جامعة طنطا ببسيون

قافلة جامعة طنطا ببسيون

قافلة جامعة طنطا ببسيون