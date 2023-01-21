السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الترم الأول

تعليم الغربية
تعليم الغربية

أجرى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والتعليم الفني، جولة لمتابعة سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023، بعدد من مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا.

وشملت الجولة متابعة لجان مدارس سعد زغلول الابتدائية الزهراء الإعدادية بنات، الجيل المسلم بنات، التابعة لشرق طنطا، ولجان مدرستي الإمام الشافعي الرسمية للغات، وطنطا الإعدادية بنين، التابعة لغرب طنطا، في حضور مدير إدارة غرب طنطا التعليمية.

وأدى الامتحان طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والأول الثانوي بالفترة الصباحية، والثاني الثانوي بالفترة المسائية، وطلاب الصفين الثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي، والثاني الزراعي، امتحاناتهم مساء اليوم السبت أيضًا.

ووجه وكيل الوزارة، بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد على عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما وجه بضرورة ختم ورقة الأسئلة من الوجه والظهر بخاتم اللجنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وكانت إدارة أمن المديرية قد أكدت على الاطمئنان على تأمين جميع المدارس، حيث شملت جولة المرور الليلي إدارة غرب طنطا، مدرسة طنطا التجارية المتقدمة، مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، مدرسة طنطا الثانوية بنات، مدرسة غياث الرسمية للغات، مدرسة الشهيد محمد الخولي الثانوية الأحمدية الثانوية سابقا، مدرسة السيد محمد عبد الرحيم الابتدائية، مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية، مدرسة يحيى الوطن الابتدائية، مدرسة الشهيد ابراهيم حسن محمد الحكمة الثانوية سابقا.

تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
تعليم الغربية
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