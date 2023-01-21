«الوحدة 4K 24» تستعد لنقل مباراة القمة 125 بين الأهلى والزمالك

تنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري، حيث تعد المباراة أهم ديربي كروي في المنطقة ينتظره الجمهور المصري والعربي.

مباراة الأهلى والزمالك

وخلال الفترة الماضية أصبح الجمهور يبحث عن الصورة الجيدة للمباريات، حيث اهتمت رابطة الأندية المحترفة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام خلال آخر بطولتين على الخروج بصورة جيدة من حيث إخراج وتصوير ونقل تليفزيوني.

وعلم «الدستور» أن هناك استعدادات خاصة جرى تجهيزها من أجل مباراة اليوم الأهم في الدوري، حيث خصص التليفزيون المصري الوحدة 24 بتقنية 4K من أجل نقل المباراة التي تُنقل حصريًا عبر قنوات ONTIME SPORTS، ومن المقرر أن يستعين طاقم نقل المباراة بكافة إمكانيات الوحدة التي تحتوي على عدد 21 كاميرا موزعة على كافة أرجاء الملعب، كما ستتم الاستعانة ببعض الكاميرات التي لم تستخدم مؤخرا.

وأوضحت مصادر، لـ«الدستور»، أن الكاميرات ستوزع بشكل مميز من خلال الكاميرا الرئيسية والمساعدة وكاميرتي سوبرسلوموشن، وكاميراتي ستيدي كام وكاميرا واير كام للمشاهد العلوية، بالإضافة إلى كرينات خلف المرميين وكاميرات مساعدة لها، وكاميرات أرضية مساعدة للستيدي كام، وكذلك كاميرات علوية بالتوازي مع خطوط الـ18، حيث تكون الصورة مغطاة بشكل مميز في كل أرجاء الملعب.

ومن المقرر أن يتواجد طاقم إخراج مكون من 7 مخرجين، يتم توزيعهم داخل الملعب وفي سيارات البث، وتم التأكيد على نقل الصورة بشفافية تامة تقدم ما يحدث في المباراة دون التدخل بزيادة الإعادات أو إخفاء بعض الألعاب.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات ONTIME SPORTS المباراة اليوم، مع إقامة استديوهات تحليل تبدأ مبكرا بتواجد عدد كبير من نجوم التحليل والمعلقين.