انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية فى الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ محافظ الشرقية، عن انطلاق الحملة القومية لتحصين رءوس الماشية من الأبقار والأغنام والماعز ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، اليوم السبت، بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

من جهته، أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام تبدأ عملها اليوم من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة بعدد (١٨٠) لجنة طبية وقائية ما ٤بين (لجان ثابتة ومتحركة) مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات وكذلك تشكيل (٢٣ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لنجاح الحملة.

وأضاف وكيل الوزارة أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والإعلان عنها وتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين سرعة الاستجابة للفرق الطبية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مثل هذه الأمراض المعدية التي تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.