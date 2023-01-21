القمة 125.. موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة في القمة 125، يتصدر محرك البحث "جوجل" لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري، في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

ستُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دائمًا لها حساباتها الخاصة بصرف النظر عن مستوى الفريقين وموقفهما في جدول الدوري المصري.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري واستعادة اللقب هذا الموسم 2022-2023.

ويأمل كولر في تكرار سيناريو الفوز على الزمالك بعد حصد بطولة السوبر المصري، وتأكيد أنه جاء لإعادة الأهلي لمنصات التتويج.

في المقابل، يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في استعادة سكة الانتصارات وحصد الثلاث النقاط أيضًا، في محاولة لتقليص الفارق مع غريمه الأهلي، والدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يكون الضغط أكبر على المدرب فيريرا في مباراة اليوم؛ لأنه قد يفقد منصبه في حالة عدم تحقيق الفوز على الأهلي.

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، متفوقًا على فيوتشر صاحب الوصافة بفارق أربع نقاط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.

ويدير مباراة الأهلي والزمالك في القمة 125 بالدوري المصري، طاقم تحكيم من سلوفاكيا بقيادة الحكم سلافكو فينتشيتش، ويساعده كلًا من توماس كلانسنيك، وأندراز كوفاسيتش، بالإضافة إلى ماتي جوج حكم فيديو، وأيين بوروساك مساعد حكم فيديو، ومعهم نادر قمر الدولة، حكمًا رابعًا.