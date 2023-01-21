السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع ضحايا عصابة التسول فى مدينة نصر دار رعاية

التسول
التسول

أمرت نيابة مدينة نصر بإيداع الأطفال ضحايا عصابة التسول واستجداء المارة والتنمر بهم إحدى دور الرعاية.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر، بأنهم لا يعرفون أهل الأطفال وقاموا باستدراجهم من الشارع.

وأضاف المتهمون أن الأطفال كانوا ينامون في الشارع وبعضهم كان بالاتفاق مع ذويهم.

وأشار المتهمون إلى أنهم استغلوا الأطفال في أعمال التسول مقابل وجبة في اليوم ومكان للمبيت والنوم.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة من ضبطهما وبصحبتهما 3 أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

نيابة مدينة نصر عصابة التسول دور الرعاية مدينة نصر

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