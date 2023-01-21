السبت 21 يناير 2023
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رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية والمصرية أيضًا لمتابعة نجمنا المصري محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 

ستُذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

معلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 

من المنتظر أن يتولى "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي .

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية وإيقاف نزيف النقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام برايتون بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، قبل أن يتمكّن ليفربول من الفوز على وولفرهامبتون بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل مصالحة الجماهير بعد سلسلة النتائج السلبية خلال المباريات الماضية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسى فى الدورى الإنجليزى والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل بدء مباريات الجولة الـ21

وكان فريق تشيلسي قد خسر أمام فولهام بنتيجة 1-2، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على كريستال بالاس بهدف نظيف، في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، متفوقًا على تشيلسي صاحب المركز العاشر بفارق الأهداف فقط.

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