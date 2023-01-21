انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بكفرالشيخ

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بـ334 لجنة بمحافظة كفرالشيخ.

وأوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أن هناك تنسيقًا مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب، ومقاعد كافية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكدًا أن جميع أوراق الإجابة بالكنترول كافية، ولا يوجد عجز بها.



وقال وكيل الوزارة، إنه تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة من شئون الطلاب بديوان المديرية، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفرالشيخ، اعتبارًا من اليوم السبت 21 يناير 2023، في مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبر، ويوم الإثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلي، ويوم الثلاثاء 24 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، ويوم الأربعاء دراسات اجتماعية.