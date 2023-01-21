السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأوكرانية تتدرب على دبابات «ليوبارد-2» الألمانية فى بولندا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليسكي ريزنيكوف، إن القوات الأوكرانية ستتدرب على دبابات "ليوبارد-2" الألمانية في بولندا، رغم عدم توصل الحلفاء إلى اتفاق لتزويد كييف بتلك الدبابات.

 

ووفقا لما نقلته وكالة رويترزو فقد جاء حديث ريزنيكوف إلى محطة "صوت أميركا" الناطقة باللغة الأوكرانية بعد حضور اجتماع في قاعدة "رامشتاين" الجوية بألمانيا، حيث لم يتخذ شركاء أوكرانيا قراراً بشأن تسليم الدبابات، ولا بد وأن توافق ألمانيا، التي تصنع دبابات "ليوبارد"، على نقل الدبابات لدول أخرى.

ووصف ريزنيكوف التدريب على الدبابات بأنه انجاز، وعزا هذا النجاح إلى جهود بولندا.

 

الرئيس الأمريكى: أوكرانيا ستحصل على كل احتياجاتها من المساعدات العسكرية

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الدول الغربية ستقدم لأوكرانيا كل ما تحتاج إليه من المساعدات العسكرية.

 

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، إن "أوكرانيا ستحصل على كل المساعدات التي تحتاج إليها"، جاء ذلك ردًا على سؤال ما إذا كان هو يؤيد دعوة بولندا لألمانيا والدول الأخرى لتقديم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.

 

وكانت ألمانيا قد أعلنت أنها قد تقدم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، ولكن بالتنسيق مع الشركاء فقط، وأفادت تقارير إعلامية بأن برلين وافقت على تسليم دبابات "ليوبارد" لكييف بشرط أن تقدم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" للأوكرانيين أولًا، بينما تقول واشنطن إنها لا ترى جدوى في تقديم دباباتها نظرًا للصعوبات اللوجستية وصعوبة الصيانة.

يأتي ذلك على خلفية اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا "بصيغة رامشتاين"، التي تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لكييف، تشمل دبابات ومدرعات وأنظمة المدفعية والدفاع الجوي وغيرها.

 

نواب أمريكيون: بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح

وانتقد نواب أمريكيون العملية الروسية في أوكرانيا قائلين "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح".

 

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه التصريحات قد جاءت خلال لقاء جمع كلاً من السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال والسيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين آخرين في أوكرانيا في وقت سابق اليوم، وفقاً لمكتب جراهام.

 

وقال جراهام - في بيان - "نحن الثلاثة، جمهوري واثنان نواب ديمقراطيان، نتشارك نفس الهدف لأوكرانيا بشأن طرد الروس من أوكرانيا.. ولتحقيق هذا الهدف، يحتاج الجيش الأوكراني إلى الدبابات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام العالمي في خطر.

 

وزير الدفاع الاوكراني القوات الأوكرانية دبابات ليوبارد-2 دبابات ليوبارد-2 الألمانية بولندا تزويد كييف اتفاق لتزويد كييف وكالة رويترز

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