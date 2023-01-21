مناقشة القوانين الخاصة بحماية نهر النيل وإزالة 8 حالات بكفر الشيخ

شهد فرع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بكفر الشيخ ، ختام الدورة التدريبية "الحجز الإدارى وآلية تحرير المخالفات" ، بحضور 31 متدربا من المهندسين ومندوبي الحجز الإداري وتناولت الدورة مناقشة القوانين الخاصة بحماية نهر النيل ومجاريه من التلوث، والموارد المائية والري و الحجز الإدارى.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إجراءات ونماذج الحجز الإدارى وبطلانه وإعداد المقايسة الختامية فى محضر المخالفات.

وتحرص المحافظة، وزارة الري والموارد المائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور هاني سويلم ، وزير الري والموارد المائية، على إزالة التعديات على نهر النيل، فتم إزالة 8 حالات تعدي على نهر النيل.

ومؤخرا ، تمكن فريق معمل الرصد البيئي بمحافظة كفر الشيخ بعمل مسح شامل، وسحب عينات مياه من نهر النيل فرع رشيد بداية من قناطر ادفينا مركز مطوبس مرورا بمركز فوة و قرية سنديون وانتهاء بمركز دسوق، وقرية منية جناج، للتأكد من صلاحية مياه نهر النيل فرع رشيد بمحافظة كفرالشيخ، ومدى نقائه، لرفع جودة مياه الشرب.

جاء ذلك بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ ممثلة في معمل الرصد البيئة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ ممثلة في الإدارة العامة للمعمل المركزي. وإدارة سلامة ومأمونية المياه وإدارة شئون البيئة، بإشراف الدكتور إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة، واللواء حسن عبدالغني، القائم بتسيير الاعمال لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد خيري الجمال، مدير عام إدارة الطب الوقائي، وتكون الفريق من مدير معمل الرصد البيئي، الدكتور محمد فريد الشربيني، ومدير عام معامل شركة مياة الشرب، دكتورة داليا خفاجي، والكيميائي دكتور ابراهيم باجول، وفني معمل أحمد رضا.



كما شهد معمل الرصد البيئي بقرية الحمراء اجتماعا، لإدارات السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية بكفرالشيخ، لمناقشة مستجدات الأعمال بالإدارات و اعتماد تنفيذ *منظومة ال KPI* *و دلالات تقييم الأداء للعاملين بالمنشآت الصحية وغير الصحية.



وأكد الدكتور محمد خيري، أهمية العمل الجماعي والتعاون بين إدارات الطب الوقائي، وأهمية دور مرورات السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي انتظام العمل.



ووجه الدكتور محمد فريد بضرورة اتباع الإجراءات والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والأدوات، وأعطى نبذة عن تنفيذ المنظومة الجديدة.



وتناول عاطف عباس كيفية الاستدلالات و إدارة الأعمال الطارئة و البيانات المستحدثة مع تقديم الشكر لكافة فرق السلامة والصحة المهنية على الحضور و الالتزام بكافة الإجراءات واكتمال السجلات والخطط.