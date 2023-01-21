وفاق سطيف يعلن طلب الزمالك استعارة القندوسى

أعلن خلف محمد، المتحدث الرسمي لفريق وفاق سطيف الجزائري عن تلقي النادي عرضًا من الزمالك لاستعارة أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية لتلبية احتياجات الجهاز الفني واستكمال المنافسة على البطولات القارية والمحلية.

وقال خلف محمد في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك عرض مقدم من الزمالك لاستعارة أحمد القندوسي لنهاية الموسم مع بند أحقية الشراء".

وأضاف: "هناك عروض من أندية أوروبية لضم اللاعب لكن النادي سيحدد مصيره على حسب قيمة العرض المقدم له".

وأتم: "من المنتظر أن يكون هناك اجتماع مجلس إدارة لتحديد مصير القندوسي، والزمالك من أفضل الأندية العربية وعلاقتنا جيدة بكل الأندية المصرية".