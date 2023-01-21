إصابة 13 شخص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى أسوان

أدى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى إصابة 13 شخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند الكيلو 43 عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو، ما أسفر عن إصابة 13 شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وكان قد وقع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود محافظة أسوان، مساء الجمعة، ما أدى إلى اشتعال النيران بأحدهم إثر الحادث، و أسفر عن مصرع شخص تفحم وإصابة 5 أخرون، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة ما أدى إلى اشتعال النيران بأحدهم، أسفر عن مصرع شخص تفحم وإصابة 5 أخرون، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والجثة المتفحمة إلى المشرحة لمعاينتها والعرض على الطبيب الشرعي.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.