السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: بولندا تستقبل أنظمة «باتريوت» من ألمانيا

أنظمة باتريوت
أنظمة باتريوت

ذكرت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية، أن الجيش الألماني سيبدأ عملية نشر أول بطاريتين من ثلاث بطاريات باتريوت للدفاع الجوى فى بولندا يوم الإثنين المقبل.

 

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لتقارير ألمانية، أكد مسؤولون في الجيش أن هدفهم هو المساعدة في حماية المجال الجوي البولندي وتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلنطي (ناتو).


وأضافت أن عملية النقل تشهد نشر بطاريات باتريوت الأمريكية الصنع بالقرب من زامو في جنوب شرق بولندا، مضيفة أن جنود الجيش الألماني موجودون في الموقع في بولندا منذ 16 يناير الجاري لضمان تجميع مكونات أنظمة الأسلحة مع الحلفاء البولنديين.


وعندما قدمت ألمانيا عرض باتريوت، اقترح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، إرسالهم إلى أوكرانيا بدلاً من ذلك، ولهذا، سيتم وضع ثلاث بطاريات في بولندا وواحدة في أوكرانيا.


كانت ألمانيا قد عرضت الأنظمة على بولندا بعد أن ضرب صاروخ "شارد" يعتقد أنه أوكراني شرق بولندا في نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل اثنين.


يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.

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وائل لطفي

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