مرتضى منصور: أنا برج الجوزاء.. وهنكسب الأهلى بدعوات العيال الصغيرة

شن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، هجوماً حاداً، على ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، خلال كلمته التي ألقاها على أعضاء الجمعية العمومية بمقر القلعة البيضاء، حيث اتهم الأخير بأنه السبب وراء الأزمات المالية التي يعاني منها النادي طيلة الفترة الماضية، وسخر منه في تعليقه علي سؤال أحد الأعضاء حول برجه الميلادي حيث قال: "أنا برج الجوزاء "، كما هاجم أيضاً حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابق، وطالبه بالابتعاد عن أعداء الزمالك كما وصفهم .

واستكمل منصور حديثه، قائلاً: “أتمني الأطفال الزملكاوية يدعوا بالفوز على الأهلي، فدعوتهم مستجابة وأن شاء الله هنكسب”.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية مصغرة في نهاية المران، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت التقسيمة الفنية تنفيذ بعض الأمور الخططية التي تم التدريب عليها في الفقرة الفنية استعدادا لمباراة القمة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقرر لها اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.