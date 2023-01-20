روان رضا من الإسكندرية تبهر لجنة التحكيم بالتمثيل والغناء فى «الدوم»

قدمت الموهبة الشابة روان رضا ابنة محافظة الإسكندرية نفسها أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم" في الحلقة الرابعة من البرنامج الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وشاركت روان في مسابقة التمثيل ومنحها أحمد مبارك بعض النصائح وطلب منها محمد أبو الخير الغناء أثناء التمثيل فأعجب بها وأشادت بها لجنة التحكيم.

بدأت مساء اليوم الجمعة، الحلقة الرابعة من برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتقدم حلقة اليوم مجموعة متنوعة من المواهب المختلفة في محافظة الإسكندرية حيث فتح "الدوم" أبوابه لمدة يومين لأبناء الإسكندرية ومطروح والبحيرة للتباري في التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل.

وفي الحلقة الثالثة، تواجد البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة "ميديا هب"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بين أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية، مع تحديد مكانين لاختيار المواهب، الأول أسيوط للبحث عن المواهب بين أبناء شمال ووسط الصعيد، والثاني الأقصر لاكتشاف المواهب بين أبناء جنوب الصعيد والمحافظات الحدودية.