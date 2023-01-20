ضبط 916 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 916 محضر ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.

حيث تم تحرير 63 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير 853 محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وأكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر .

وفي السياق ذاته، فقد قامت المديرية بأخذ 5 عينة من المطاحن، وكذا 7 عينة غذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المقررة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.