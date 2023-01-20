تفاصيل «صندوق الفضفضة» فى «كابيتانو مصر»

بدأت الحلقة العاشرة من برنامج "كابيتانو مصر" بتواجد الخبيرة النفسية رشا الجندي التي أحضرت صندوقًا اسمته "صندوق الفضفضة"، وطلبت من كل الشباب كتابة مشكلاتهم دون أسماءهم من أجل معرفة ماذا يطلبون أو يعانون أو غيرها من الأمور.

كما بدأت رشا في الحديث عن بعض المشكلات التي يعاني منها الشباب ومنها تصرفات الطفل زياد الذي اعتبروه عنيفًا ومسببًا للمشكلات مما أدى لتجاهل البعض له وبدأ الخبراء النفسيين في التعامل معه وتقديم طريقة مختلفة وهي منحه دورًا قياديًا لمعرفة كيف سيتعامل ولكن لم تؤتي الطريقة ثمارها.. وكانت النتيجة اللجوء إلى اللقاء المنفرد لمعرفة المشكلة والعمل على حلها.

وبدأت رشا في التعامل مع الطفل الذي بدأ يسرد لماذا كان يضحك ولم يكن يهتم بالأمر ووعدها بأنه سيكون على قدر المسئولية في الوقت التالي وأنه كان يقوم بأفعاله الغريبة لسماعه كلام "ضايقه منهم".

بدأت الحلقة العاشرة من برنامج "كابيتانو مصر" على قناة أون في ختام فعاليات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة ومن المقرر أن تجمع مباراة اليوم بين فريقي "بوبو" و"مسعد نور".

ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم تواجد النجم أحمد حسام ميدو ضيفًا للحلقة الثانية على التوالي بعد تواجده أمس.