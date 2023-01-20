الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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المفتي: يجوز للمصريين بالخارج إخراج الزكاة داخل مصر (فيديو)

المفتي
المفتي

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه يجوز دفع الزكاة للمسلمين وغير المسلمين ولكل شخص محتاج، لافتًا إلى أن الشرع أمر إعطاء الأموال للأشخاص الأكثر حاجة.

وقال شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه  يجوز نقل الزكاة من مكان إلى آخر، كما أنه يجوز للمصريين المقيمين بالخارج بإخراج الزكاة وإعطائها للأشخاص الأكثر حاجة لها في المجتمع داخل مصر.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن هناك عشرات الجمعيات الخيرية الآن في المجتمع تقدم العديد من الخدمات وتوفر إلى ما يحتاجه الأشخاص، كما أنه يجوز للجمعيات الخيرية جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين.

 ولفت إلى أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وجد فائضا في الزكاة فقرر تخصيص جزء منها في المشروعات والجوانب المجتمعية.

وأوضح أن مصارف الزكاة تتسع جميع أعمال الخير، والزكاة فرض وحدد على القادرين وفقا لمجموعة من الشروط التي حددتها الشريعة الإسلامية. 

المفتي الزكاة غير المسلمين الزكاة لغير المسلمين

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