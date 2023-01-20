الجمعة 20 يناير 2023
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المفتى: فعل الخير والصدقات للفقراء أولى من الحج وعمرة التطوع

شوقي علام
شوقي علام

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى الإكثار من فعل الخير بكل أنواعه، مؤكدًا أن المذاهب الأربعة الفقهية اتفقت أن النفقة على الفقراء والمساكين أولى من حج وعمرة التطوع.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أن أثر الحج يعود على الحاج وحده، بينما إعطاء الفقراء منفعته متعدية إلى الآخرين. 

وأشار إلى أن المعروف يدخل في قول الله تعالى "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون"، مردفًا: "شهر رجب مقدم لشعبان ورمضان، والثلاثة أشهر كثيفة العطاء، إذ يعظم الناس فيها النظر إلى الآخرين، وشهر رجب من مواسم الطاعات التي يجب اغتنامها في مساعدة الآخرين وإخراج الصدقات".

المفتي الحج العمرة نظرة مفتى الجمهورية

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