«فتح فنى جديد».. الباز: «حفلات الخميس» مشروع مهم للشركة المتحدة

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، باستعداد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمطربة أنغام، لإطلاق أحد أضخم المشروعات الفنية في مصر والمنطقة العربية في الفترة الحالية.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن المشروع الجديد الذي يجمع المتحدة مع أنغام هو "حفلات الخميس" الأول من كل شهر، كما من المقرر أن تنقل الحفلات على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف أن الست أم كلثوم كانت تقدم حفلا في الخميس الأول من كل شهر، وكانت خلال الحفل تقدم أغنية جديدة، وبعضا من أغانيها القديمة، وعلى غرار هذا الحفل، ستقدم الفنانة أنغام نفس الفكرة، ففي الخميس الأول من كل شهر ستقدم حفلة بها أغنية جديدة وبعضا من أغانيها القديمة، وأول حفل سيتم تقديمه سيكون في الخميس الأول من يونيو القادم.

ولفت محمد الباز إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبادر بأفكار مهمة وملهمة، منوهًا بأنه في كل حفل ستقدم أنغام موهبة غنائية جديدة وعازفا جديدا، بحيث تكشف وتعطي مساحة للموهوبين في مصر.

وأكد أن المشروع مبادرة مهمة تستعيد مصر من خلاله البريق الفني، متابعًا: "الاعتماد على أنغام جاء لأنها مطربة مصر الأولى حاليًا والأهم في الوطن العربي بتجربتها وإحساسها وأغانيها".

وشدد محمد الباز، على أننا أمام فتح فني جديد، المصريون كلهم بانتظاره ووراءه، موضحًا أن مشروع حفلات الخميس سيكون طقسا فنيا غنائيا جديدا يلتف حوله المصريون كل خميس.