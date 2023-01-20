الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: «لا خيار أمام الدول الغربية سوى إرسال دبابات ثقيلة لأوكرانيا»

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أنه لا خيار آخر امام الدول الغربية، سوى إرسال دبابات ثقيلة إلى بلاده، خاصة مع عدم صدور أي قرار من اجتماع لحلفاء كييف في رامشتاين بألمانيا.

وقال "زيلينسكي" في خطابه المسائي عبر الفيديو: "نعم، علينا أن نواصل القتال للحصول على دبابات حديثة، وكل يوم نؤكد بوضوح أكبر أنه لا حل آخر سوى اتخاذ قرار في شأن الدبابات".

وأضاف: "لدى شركائنا موقف مبدئي، سيدعمون أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا من أجل (تحقيق) انتصارنا".

وخلال اجتماع في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا الجمعة، لم يتوصل الحلفاء الغربيون الى توافق على تسليم كييف دبابات ثقيلة، بسبب عدم موافقة برلين.

وأشاد زيلينسكي، اليوم الجمعة، بهذا الاجتماع الذي يعزز مقاومتنا، علما بأنه دعا الغربيين الخميس، الى تقديم مساعدة عسكرية أكبر لبلاده.

وأشار الى "مئات من عربات القتال التي أضيفت الى الترسانة" الأوكرانية، متحدثا أيضا عن "نتائج ذات أهمية في ما يتصل بالصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي".

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كانت توقعات كييف عالية قبل هذا الاجتماع الذي شاركت فيه نحو خمسين دولة بهدف تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مواجهة موسكو.

حسم الحرب

ويرى خبراء أن الدبابات الثقيلة الحديثة ذات التصميم الغربي ستعطي أفضليّة حاسمة لكييف في المعارك التي تلوح في الأفق في شرق أوكرانيا، حيث عاودت روسيا الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات شديدة هذا الشتاء.

عرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين.

من جهته، أكد الكرملين أن تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة لن يغير أي شيء على الأرض.

واتهم الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الدول الغربية كذلك "بالتشبث بوهم مأسوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة".

​فلاديمير زيلينسكي دبابات ثقيلة الحرب الروسية ـ الأوكرانية اجتماع حلفاء كييف المانيا الغرب

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