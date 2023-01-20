غدًا.. قطع المياه لـ8 ساعات عن مدينة قلين بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات، عن مدينة قلين بالكامل، اعتبارا من غدٍ السبت، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 مساء؛ وذلك بسبب توقف عمل محطة مياه (عزيز بقلين)، لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المحطة.

وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم الجمعة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضي.