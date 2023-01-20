الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. قطع المياه لـ8 ساعات عن مدينة قلين بكفر الشيخ

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات، عن مدينة قلين بالكامل، اعتبارا من غدٍ السبت، من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 مساء؛ وذلك بسبب توقف عمل محطة مياه (عزيز بقلين)، لأعمال غسيل وتطهير وتعقيم المحطة.

وأهابت الشركة، في بيان لها اليوم الجمعة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن (125) من التليفون الأرضي.

غدا قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة قلين بكفر الشيخ لمدة 8 ساعات عن مدينة قلين بكفر الشيخ بكفر الشيخ مدينة قلين بكفر الشيخ مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ قطع المياه لمدة 8 ساعات

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غدًا.. قطع المياه لـ8 ساعات عن مدينة قلين بكفر الشيخ

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