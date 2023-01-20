نوبة قلبية مفاجئة.. وفاة وزير خارجية الجابون خلال اجتماع لمجلس الوزراء

توفي وزير خارجية الجابون مايكل موسى أدامو، اليوم الجمعة، إثر تعرضه لنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفقًا لبيان صادر عن الحكومة.

وأوضحت الحكومة في بيانها، أن موسى أدامو (62 عامًا) حليف الرئيس علي بونجو أونديمبا أصيب بنوبة قلبية وتوفي رغم محاولات إنعاشه.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة لوكالة "فرانس برس" إنه جلس في بداية اجتماع الحكومة وبدأ يشعر بتوعك.

ونقل إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد منتصف اليوم بقليل، وفق ما أضاف المصدر الذي تحدث طالبًا عدم كشف هويته.

وعقب وفاته، وصف بونجو موسى أدامو على تويتر بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: "بالنسبة إليّ، كان قبل كل شيء صديقًا مخلصًا وكنت دائمًا أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للجابون".

ووُلد موسى أدامو في مدينة ماكوكو في شمال شرق البلاد عام 1961 وبدأ عمله كمقدم برامج في التليفزيون الوطني.

في العام 2000، عيّن رئيس مكتب بونجو، وزير الدفاع في ذلك الوقت.

وعندما انتخب بونجو رئيسًا بعد وفاة والده عمر بونجو أونديمبا في العام 2009، عمل موسى أدامو مستشارًا خاصًا له.