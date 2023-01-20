«الاتحاد العربي لعمال النقل» يوصي بهوية موحدة لسائقي الشاحنات

وجه المجلس التنفيذي للمؤتمر العام الخامس للاتحاد العربي لعمال النقل، على مدار يومي انعقاده 18 و19 يناير، بالعاصمة السورية دمشق، الشكر لجمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا على الاستضافة الكريمة لإقامة المؤتمر.

وأوصى المجلس التنفيذي، بإصدار هوية موحدة لسائقين الشاحنات، والبرادات، وسيارات النقل والأجرة، للعاملين بين الدول العربية، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل العربية، والمجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية، وكذا الحكومات المعنية.

وأعلن المجلس التنفيذي عن رفضه أي عمل عدواني يُشَن على أي وطن عربي، واسلامي، من قبل أمريكا وإسرائيل، والأنظمة الحليفة لهما، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والشعوب، سواء بأدوات إرهابية، او بأنواع من الحصار السياسي والاقتصادي.

كما أوصي بتكليف الامانة العامة، بمخاطبة الجهات المعنية لمعالجة مشكلة حركة الشاحنات بين الحدود العربية، وأكثر شيء معالجة مشكلة الحصول على التأشيرة لسائق الشاحنة للعبور بين الدول العربية ، وتكليف الامانة العامة بمخاطبة الجهات المعنية لفتح مكاتب تنسيق النقل بين الدول العربية، يتبع للاتحاد العربي للنقل، لتسهيل وحل مشاكل النقل العابر في كل دولة.

وأكد المجلس التنفيذي علي ضرورة تفعيل وتطوير أشكال العمل والتضامن العربي والحفاظ على منجزات حركتنا النقابية، والدفاع عن شعوبنا، وعن طبقتنا العاملة العربية، في ظل المستجدات والتطورات المتواصلة التي يشهدها العالم.

كما اوصى ايضاً بمطالبة المنظمات الاعضاء، بإقامة ورش عمل مهنية، بجميع قطاعات النقل على مدار العام، وعلى المنظمات الاعضاء تبليغ وتنسيق اقامة الفعاليات لتبادل الخبرات ، ولتعظيم الاستفادة بالتنسيق مع الامانة العامة.

وأوصى بتنظيم اجتماعات الامانة العامة، على ان تعقد في مواعيدها، وعلى المنظمات الاعضاء تبادل استضافة هذة الاجتماعات ، بالتنسيق مع الامانة العامة ، وابلاغ الامانة العامة كافة النشاطات من اجل تنظيم اعلام مهني للاتحاد وابلاغ المنظمات عنها من اجل الاطلاع والتعاون والتاكيد والتضمان .

كما أوصى المجلس التنفيذي بتكليف الامانة العامة لتفعيل دور المرأة وترشيح مندوبة من كل دولة من دول الاعضاء .

واختار المؤتمر العام للاتحاد العربي لعمال النقل البرى والبحري والجوى والسكة الحديد في دورته الخامسة، بالإجماع علي احمد علي وشهرته "أشرف الدوكار" رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري وامين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمينا عاما للمجلس التنفيذي، وانتخاب الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري ، وعبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية.

ومحمد جمال داود الامين العام بالنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وولاء محمد الريدي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وسمير احمد منطاش نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وحربي عبد الجواد ، واسماعيل صادق عبد الباري ، وابو الحسن سعد الدين ، أعضاءاً بالمجلس التنفيذي.

واختتمت اليوم الجمعة، أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الاتحاد العربي للعاملين بالنقل ، بمبنى المعهد العربي للدراسات العمالية بريف دمشق ، بمشاركة الدول الاعضاء بالاتحاد ومنهم ، مصر ولبنان والسودان واليمن وفلسطين والعراق والبحرين والكويت .