الجمعة 20 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة العالمية»: إصابة 2.8 مليون حالة جديدة بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 8. 2 مليون حالة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وذلك في الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يناير الجارى.

وأضافت المنظمة فى بيان جديد لها، أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 13 مليون حالة إصابة و53 ألف حالة وفاة جديدة في آخر 28 يوما، وذلك على المستوى العالمي بانخفاض 7% وزيادة بنسبة 20% على التوالي مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وأفادت بأنه تم الإبلاغ عن عدد حالات إصابة على المستوى العالمي ومنذ بدء الجائحة بلغ حتى 15 يناير الجاري أكثر من 662 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 7. 6 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.


وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن قرارها بإنشاء مجلس لتسريع إنتاج اللقاحات، حسبما أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية. 

وقال وزير الصحة الاتحادي مانسوخ ماندافيا، خلال منتدى الاقتصادي العالمي دافوس، إن الخطة العالمية التي طورتها، تطالب بدحر مرض السل وتتطلب 250 مليار دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة.

وتابع: "تسبب مرض السل في وفاة 1.6 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2021، مما يجعله السبب الرئيسي للوفاة في العالم من الأمراض المعدية، قبل أن يتجاوزه COVID-19".

وأكد: "يتطلب التنفيذ الكامل للخطة العالمية التي طورتها شراكة دحر السل 250 مليار دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة، أي ما يعادل 4 دولارات فقط للفرد سنويًا في جميع أنحاء العالم". 

منظمة الصحة العالمية تكشف عن إصابة 8 2 مليون حالة جديدة بفيروس كورون منظمة الصحة العالمية تكشف عن إصابة 8 2 مليون حالة جديدة بفيروس كورون كورونا بفيروس حالة جديدة بفيروس كورونا

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