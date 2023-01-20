مروة ناجى تحيى حفل ذكرى أم كلثوم بأوبرا الإسكندرية.. 3 فبراير

تستعد المطربة مروة ناجي، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 3 فبراير المقبل، على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وتحيي مروة ناجي، الحفل تزامنًا مع إحياء ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، والتي رحلت عن عالمنا في يوم 5 فبراير عام 1975، وذلك بمشاركة فرقة فرقة بنت البلد بقيادة المايسترو عفاف شكري.

ومن المقرر، أن يُقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقدم مروة ناجي خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم التي يعشقها الجمهور وظلت محفورة في أذهان الملايين على مر السنين.

وطرحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر التذاكر للجمهور على ثلاث فئات، وجاء سعر الفئة الأولى بمبلغ 240 جنيهًا، والفئة الثانية بمبلغ 185 جنيهًا، والفئة الثالثة بمبلغ 125 جنيهًا.

شروط حضور الحفل

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط للجمهور لحضور حفل ذكرى أم كلثوم وجاءت كالتالي: