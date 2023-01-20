سامح عاشور يعلن مشاركته فى جلسة استئناف محامى مرسى مطروح

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، عن حضوره جلسة الاستئناف الخاصة بقضية محامي مطروح المقرر لها الأحد المقبل.

وقال عاشور، في بيان له: «على بركة الله وبعد التشاور مع الزملاء المحامين بأنحاء الجمهورية، أعتزم بمشيئة الله الحضــور بجلســة اســتئناف أبنائنـا المحامين بمطروح».

وأضاف: «أناشد أبنائي وزملائي المحاميـــن الاصطفـــاف الواعــي ليقدمـــوا نموذجـا محترمًـا للدفـاع وكفالة حق الدفـاع إعمالًا للقانون والدستور».

وينعقد حاليا اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، لبحث الأزمة الخاصة بمحامي مرسى مطروح، بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين.



وقررت محكمة مرسى مطروح، في جلستها الأربعاء، خلال نظر قضية "محامي مرسى مطروح"، الحكم على المحامين بالحبس سنتين مع الشغل ومراقبة سنتين، وذلك في اتهامهم بالتعدي على موظفي المحكمة.

وأصدر رئيس الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة مرسى مطروح الإبتدائية، قرارًا بمناسبة إجراءات المحاكمة في الدعوى رقم 444 لسنة 2023 جنح قسم شرطة مطروح.

وتضمن القرار منع التصوير نهائيًا داخل قاعة المحكمة خلال نظر القضية، ومنع دخول أي آلات تصوير أو هواتف محمولة داخل قاعة المحكمة أثناء إجراءات المحاكمة، وكذلك منع الدخول قاعة المحكمة أثناء نظر القضية إلا بإذن منه.

كما قرر تأمين غرفة المداولة وقاعة الجلسة بعدد مناسب من قوات الشرطة ولا تتم مغادرة تلك القوات إلا بعد انتهاء إجراءات أعمال والجلسة وانصراف القضاة من مقر المحكمة.