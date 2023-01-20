الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 28 متهما هاربين من المراقبة و15 بلطجيا بالمحافظات

الامن
الامن

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط (28) متهم هارب من المراقبات داخل حجوزات أقسام ومراكز الشرطة.

ونجحت الحملات في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط (15) متهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

 

أجهزة وزارة الداخلية إحكام السيطرة الأمنية الأسلحة النارية والبيضاء السيطرة الأمنية الخارجين على القانون الحملات الأمنية ضبط المتهمين الهاربين مواصلة الحملات الأمنية مواجهة أعمال البلطجة مستوى الجمهورية

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