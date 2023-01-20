ضبط 28 متهما هاربين من المراقبة و15 بلطجيا بالمحافظات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين عن ضبط (28) متهم هارب من المراقبات داخل حجوزات أقسام ومراكز الشرطة.

ونجحت الحملات في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة عن ضبط (15) متهم.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.